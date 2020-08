Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Audi-TT und Golf-GTI-Fahrer liefern sich Rennen auf A46

Düsseldorf Die Polizei kam ihren mit ihrem Bully nicht mehr hinterher und musste die Verfolgung abbrechen. Zwei Raser, die mit ihren schnellen Wagen andere Fahrer auf der A46 bedrängt hatten, standen nun vor Gericht.

DÜSSELDORF (wuk) Zwei junge Raser, die in PS-starken Sportwagen am 1.Mai grob rücksichtslos unterwegs waren, hat das Amtsgericht empfindlich bestraft.

in Golf-GTI-Fahrer (27) muss 2750 Euro Strafe zahlen und ein Fahrverbot von sechs Monaten einhalten, ein Audi-TT-Fahrer (26) ist sogar den Führerschein los und muss 3500 Euro als Strafe zahlen. Die Freunde waren an diesem Feiertag in ihren knallroten Autos vom Medienhafen nach Erkrath unterwegs, als sie mit stark überhöhtem Tempo hintereinander eine Zufahrt zur A46 als Rennstrecke nutzten.