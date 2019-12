Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Rechte Bruderschaft beleidigt linke Ratsfrau

Düsseldorf Wegen Beleidigung einer Ratsfrau der Linken ist ein 45-jähriger Anhänger der „Bruderschaft Deutschland“verurteilt worden. Vor Gericht bestritt er die Tat.

Für die Beleidigung einer Linken-Fraktionssprecherin, „die ich nicht begangen habe“, muss ein 47-jähriger Anhänger der als rechtsradikal eingestuften „Bruderschaft Deutschland“ 600 Euro Strafe zahlen. So entschied am Dienstag eine Amtsrichterin und ließ die Proteste des Angeklagten nicht gelten. Der Mann beteuerte, am Tatnachmittag im Juni nicht auf einem Spielplatz in Garath herumgelungert – und die nebenan wohnende Stadträtin Angelika Kraft-Dlangamandla daher auch nicht als „fettes Schwein“, „dicke Sau“ und zudem mit einem weiteren zotigen Ausdruck beschimpft zu haben. Er bestritt, die 69-Jährige überhaupt zu kennen. Damit scheiterte er aber an der klaren Aussage der Ratsfrau im Zeugenstand.