Prozes vor dem Landgericht Düsseldorf : Vom Gericht direkt in die Psychiatrie

Düsseldorf Ein 31-jähriger Mann wurde von einem Gutachter eine schizophrene Psychose attestiert. Im wurde vorgeworfen, zwei Mädchen (13 und 16 Jahre alt) sexuell missbraucht zu haben.

Freigesprochen hat das Landgericht am Freitag einen Psychiatrie-Patienten (31) vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Belästigung von zwei Schülerinnen. Nur wenige Stunden nach seiner Freilassung aus einer Suchtklinik hatte er Anfang 2019 am Rather Broich einer 13-Jährigen, die ihm auf der Straße entgegenkam, an die Brust gefasst, das Kind damit sexuell missbraucht, so der Vorwurf. Direkt danach war er in einen Bus gestiegen, hatte dort angeblich eine 16-Jährige sexuell attackiert. Wegen einer akuten Psychose plus Alkohol und Drogen war er zur Tatzeit nicht schuldfähig, konnte für die Attacken gegen die Kinder also nicht bestraft werden. Doch nach etlichen Vorstrafen, teils auch wegen schwerer Gewaltdelikte, schickte das Gericht ihn jetzt dauerhaft in eine geschlossene Psychiatrie-Klinik.