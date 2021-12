Gericht entscheidet : Galerie muss Reparatur des Koons-Kunstwerks tragen

DÜSSELDORF Eine Düsseldorfer Galerie muss für die Beschädigung der Skulptur „Balloon Venus“ des US-Künstlers Jeff Koons 17 000 Euro Schadenersatz zahlen. Das hat das Düsseldorfer Landgericht entschieden

Der Eigner der Skulptur hatte 50.000 Euro von einer Düsseldorfer Galerie gefordert, weil das für 45.000 Euro gekaufte Koons-Werk auf dem Transport nach Düsseldorf beschädigt worden sei. Denn bei der Abholung hatte ein Galerie-Mitarbeiter dem Besitzer schriftlich bestätigt, dass dessen Figur „Ballon Venus“ in „ordnungsgemäßem und einwandfreiem“ Zustand gewesen sei. Erst bei der Ankunft in Düsseldorf, so die verklagte Galerie, habe der Mitarbeiter bei besserem Licht eine Beschädigung entdeckt – und vermutet, der Schaden könne im Haus des Eigners entstanden sein. Nach Ansicht der Richter und speziell nach der „Einwandfrei“-Bestätigung haftet die Galerie für den Schaden. Nur lässt sich die matte Stelle mit leichtem Farbabrieb ausbessern, so hatte ein Gutachter dem Gericht erklärt. Die Kosten in Höhe von 17.038 Euro muss nun die Galerie tragen.