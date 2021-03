Kostenpflichtiger Inhalt: Amtsgericht Düsseldorf : Nachbar droht aus Neid mit „Moskau Inkasso“

Der Prozess soll innerhalb eines Tages abgeschlossen sein. Foto: dpa/Marius Becker

UNTER BILK In Unterbilk soll ein 60-Jähriger versucht haben, mit Drohbriefen an eine Nachbarin eine Erbschaft zu ergaunern. Der Prozess startet am Montag am Amtsgericht Düsseldorf.