Prozess in Düsseldorf : Anwälte werden per Video zum Prozess zugeschaltet

Düsseldorf Vor dem Düsseldorfer Landgericht wird erstmals in einem Zivilprozess öffentlich per Videokonferenz verhandelt. Die rechtliche Möglichkeit gibt es zwar schon seit 2013, aber erst die Corona-Krise brachte den Durchbruch. Es ist die erste Videoverhandlung im Bezirk des Düsseldorfer Oberlandesgerichts.

(wuk) Sorgsam gehegte Traditionen stehen bei der Justiz auf dem Prüfstand – oder werden als Folge der Corona-Krise direkt gekippt. Aktuellstes Beispiel dafür ist das erste Zivilverfahren beim Landgericht, das am Mittwoch per Videokonferenz geführt wurde.

Im Rechtsstreit von zwei Matratzenfirmen, die beide jeweils die Werbesprüche des anderen angreifen (Streitwerte: 75.000 und 150.000 Euro), waren deren Anwälte aus Berlin und aus Frankfurt nicht anwesend, wurden nur elektronisch zugeschaltet. Mit der Folge, dass der Vorsitzende Richter Hartwig Ollerdissen allein vor Bildschirmen im Gerichtssaal 2.111 im Justizzentrum an der Werdener Straße saß. Schon lange vorher hatte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) außerdem angeregt, dass Prozesse auch bis in die späten Abendstunden oder sogar samstags geführt werden – um die Vielzahl der liegen gebliebenen Gerichtsverfahren jetzt möglichst schnell zu bewältigen.

Zuschauer dürfen zwar weiterhin an öffentlichen Prozessen teilnehmen – unter Beachtung der Sicherheitsvorgaben und in begrenzter Anzahl. Aber in Zivilprozessen können sich die Anwälte die Anreise immer öfter sparen. Die Möglichkeit, Parteivertreter live in eine Videoverhandlung zuzuschalten, besteht in der Zivil-Prozessordnung (ZPO) seit 2013, war von den Gerichten kaum genutzt worden. Das soll sich jetzt ändern.