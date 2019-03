Prozess in Düsseldorf: Verfahren gegen Fiftyfifty-Streetworker Ongaro eingestellt

Düsseldorf Mit einer glatten Bauchlandung für den städtischen Ordnungs- und Service-Dienst (OSD) ging beim Amtsgericht Düsseldorf der Strafprozess gegen FiftyFifty-Streetworker Oliver Ongaro vorzeitig zu Ende.

Überraschend wurde am Dienstag der zweite Prozesstag aber abgesagt, das Verfahren gegen Ongaro sogar eingestellt. Gegen eine Auflage von 500 Euro, zahlbar an die Altstadt-Armenküche. Sie gilt als Kooperationspartner von FiftyFifty.

Im Prozess kam Mitte März jetzt jedoch heraus, dass die Beweislage gegen Sozialarbeiter Ongaro nicht so stichfest war, wie es anfangs klang. Er soll sich für den damals kontrollierten Radfahrer vor Ort nicht nur stark gemacht, sondern soll sich direkt mit den OSD-Kräften angelegt haben. Laut Anklage habe er einer Stadt-Mitarbeiterin sogar den Arm verdreht und draufgeschlagen, so dass die 24-Jährige eine Verletzung am Ellenbogen erlitten habe. Als sie vor Schmerzen in Tränen ausbrach, soll Ongaro sie noch als „Nulpe“ und als „Schätzchen“ herabgewürdigt haben.

Als Angeklagter bestritt er das heftig: „Ich mache meinen Job seit 17 Jahren, warum sollte ich so etwas tun, ich wollte vermitteln!“ Die verletzte Frau und ein OSD-Kollege widersprachen dem. Doch ein dritter OSD-Mitarbeiter (51) lieferte am 11.März mit einer denkwürdigen Aussage den Wendepunkt in diesem Prozess. Haarklein fasste er in OSD-Uniform im Zeugenstand zusammen, was damals geschehen sei.