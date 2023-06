Skurriler Prozess in Düsseldorf Sind Täter und Angeklagter dieselbe Person?

Ein skurriler Strafprozess bahnt sich jetzt beim Amtsgericht an. Dabei klingen die Vorwürfe gegen einen 64-jährigen Tatverdächtigen, die am Donnerstag eine Amtsrichterin klären wollte, eher banal: Zwei Mal soll er 2022 ohne Führerschein am Steuer eines Autos erwischt worden sein, teils unter Alkoholeinfluss, soll zudem bei einer Fahrt einen Unfall verursacht haben und geflüchtet sein.