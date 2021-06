Prozess in Düsseldorf : Schlüsseldienst-Abzocke - 2300 Euro für das Öffnen einer Tür

Der Angeklagte (r.) mit seinem Verteidiger Volker Schröder. Foto: RP/wuk

Düsseldorf Bis zu 2355,72 Euro berechnete ein Schlüsseldienst-Mitarbeiter für das Öffnen einer zugefallenen Tür oder einen neuen Schließzylinder. Dafür wurde ihm in Düsseldorf der Prozess gemacht. In seiner neuen Unterkunft dürfte er die Türen nicht so einfach aufbekommen.