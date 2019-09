Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Freiburg : Rentner in Düsseldorf auf Gleise geschubst - 50-Jähriger steht vor Gericht

Der Mann, der den Rentner auf die Gleise stieß, leidet bereits seit Längerem unter Schizophrenie. Foto: stefanie salzer-deckert

Düsseldorf In Freiburg wird gegen einen gebürtigen Kölner verhandelt, der im Juli 2017 einen 73-Jährigen in Düsseldorf-Unterrath auf die S-Bahn-Gleise gestoßen haben soll. Er leidet unter Wahnvorstellungen und ist in der Psychiatrie untergebracht.