Prozess in Düsseldorf Nach wilder Partynacht war die Rolex weg

Düsseldorf · Alkohol und Koks - eine wilde Partynacht in einer Wohnung am Worringer Platz eskalierte. Am Ende fehlten eine 14.000 Euro teure Rolex-Uhr und eine Goldkette. Der mutmaßliche Täter gestand vor Gericht, ohne jede Gefühlsregung.

22.12.2022, 13:54 Uhr

Der Angeklagte wird von Markus Wittke verteidigt. Foto: wuk

Von Wulf Kannegießer