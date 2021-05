Prozess in Düsseldorf : Riesen-Holzkreuz muss aus Garten entfernt werden

Düsseldorf Ein sieben Meter großes, zudem noch aufwändig beleuchtetes Kreuz in einem Garten in Düsseldorf-Stockum sorgte für Streit unter Nachbarn. Jetzt hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Ein rund sieben Meter hohes Holzkreuz mit zusätzlicher Rundum-Beleuchtung muss niemand in seinem privaten Garten oder in der Nachbarschaft dulden. Denn das sei in dieser Dimension nicht mal auf Friedhöfen üblich, sondern „völlig ungewöhnlich“ und müsse daher samt Betonfundament beseitigt werden.

So hat am Montag das Amtsgericht auf Klage einer Anwohnerin aus Stockum entschieden und damit einer benachbarten Rentnerin aufgegeben, das Riesenkreuz samt Fundament zu entfernen und „den ursprünglichen Zustand in Form einer Rasenfläche wieder herzustellen“. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (Az: 290a C 179/20)