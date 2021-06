Landgericht Düsseldorf : 70-jähriger Drogenkurier schmuggelt ein Kilo Kokain

Düsseldorf Zu Prozessbeginn beteuerte der Rentner, er sei von einem „Toni“ engagiert worden. Vor dem habe er aber nun große Angst und wolle nichts weiter sagen. Dem Angeklagten drohen mehrere Jahre Haft.

Ganz so harmlos war weder der grauhaarige, untersetzte Senior mit der Bürstenfrisur noch seine unscheinbare Familienlimousine. Denn als er am 17.Dezember 2020 nach einer von angeblich 15 Rückfahrten aus den Niederlanden zuhause ankam und von Zollbeamten gestellt wurde, fanden sich in seiner Wohnung 19.000 Euro in bar – und in einem professionell eingebauten Versteck zwischen Rückbank und Kofferraum in seinem Opel lagerten 1,1 Kilo Kokain. Zudem fanden die Fahnder einen Baseballschläger und Reizgas im Auto. An diese Gegenstände, so beteuerte er zu Prozessbeginn, habe er „gar nicht mehr gedacht“ – und das Bargeld gehöre ihm nicht, sondern seinem Schwager, für den der Rentner ein Auto kaufen sollte. Gestanden hat der Drogen-Opa jedoch, dass er als Stammgast einer „Zockerbude“ nahe dem Hauptbahnhof intensiv dem Backgammon-Spiel gefrönt – und mit einem versteckten Magneten in der Hand die gezinkten Würfel gerne zu seinen Gunsten ausgespielt habe. In jenem Café habe er einen Albaner getroffen, der angeblich Toni heißt, denn der habe dort mit gezinkten Karten jongliert. Jener „Toni“ habe den 70-Jährigen und dessen Auto dann für „Taxifahrten“ engagiert – meist nach Belgien oder in die Niederlande. „Toni“ habe deshalb auch das Hohlraumversteck in den Wagen einbauen lassen. Mehr wolle er aber weder zu jenem „Toni“ aussagen (vor dem er „große Angst“ habe) noch zu seinen früheren Fahrten in die Niederlande. Tatsächlich ist der Rentner nach einem Tipp aus Ermittlerkreisen aber seit Mai 2020 überwacht worden – und erst bei seiner Fahrt kurz vor Weihnachten griffen die Zollfahnder zu. Angeklagt sind jetzt nicht 15 Drogenfahrten, sondern nur die eine, die seine letzte werden soll. Ein Urteil gegen den 70-Jährigen steht noch aus.