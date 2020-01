Prozess wegen Raubs in Düsseldorf : Angeklagter behauptet, von mutmaßlichem Opfer sexuell belästigt worden zu sein

Der Angeklagte Janusz T. (32) mit seinen Verteidigern. Foto: Helene Pawlitzki

Düsseldorf Seit heute steht in Düsseldorf ein 32-Jähriger vor Gericht, dem vorgeworfen wird, einen Frührentner überfallen und bedroht zu haben. Doch der Angeklagte sagt, der Mann habe sich die Geschichte ausgedacht, um eine sexuelle Belästigung zu vertuschen.

Was geschah am Nachmittag des 18. Juni 2019 in einer Wohnung am Fürstenwall? Nach Polizei und Staatsanwaltschaft versucht nun das Landgericht Düsseldorf, diese Frage zu klären. Zumindest am ersten Prozesstag stießen widerstreitende Darstellungen aufeinander.

Laut Anklage soll der 32-jährige Bartusz T. an diesem Nachmittag mit zwei anderen Männern einen 54 Jahre alten Mann in dessen Wohnung aufgesucht haben. T. und einer der anderen beiden Unbekannten sollen das Opfer geschlagen, getreten und bedroht haben. Sie raubten 15 Euro – mehr Bargeld war nicht da – und die EC-Karte samt PIN, so die Staatsanwaltschaft. Dabei drückten sie dem 54-Jährigen ein Kissen aufs Gesicht, bis er nach Luft rang, und erklärten, sie würden ihn mit einem Küchenmesser in der Badewanne aufschlitzen, falls er nicht gehorche. 400 Euro solle er jeden Monat abliefern.

Ein Zeuge, der das Opfer drei Tage nach der mutmaßlichen Tat besuchte, sagte aus, der 54-Jährige sei im Gesicht grün und blau gewesen, er habe auch Blut auf dem Teppich gesehen. Deshalb habe er einen Krankenwagen und die Polizei gerufen. Bei der Vernehmung hatte der 54-Jährige allerdings laut Atemtest 1,8 Promille.

Der Angeklagte, ein polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, schilderte zu Prozessbeginn eine vollkommen andere Version der Geschehnisse: Er habe den 54-Jährigen schon eine Weile gekannt, habe mal bei ihm die Fenster geputzt und zu Mittag gegessen. Am bewussten Nachmittag sei er wieder zum Fensterputzen erschienen, wofür er 15 Euro hätte kriegen sollen. Doch als er auf der Leiter stand, habe der Mann erst einen Porno eingeschaltet, dann lautstark den Rücken und Po des Angeklagten bewundert. „Ich habe gedacht, dass er Spaß macht.“

Schließlich habe er ihn an den Hintern gefasst – daraufhin habe er den 54-Jährigen einmal ins Gesicht geschlagen und sei nach einem kurzen Gerangel im Flur gegangen. Geld habe er nicht bekommen. „Das einzige, was ich bekommen habe, war Untersuchungshaft.“

Das Opfer, ein schwerbehinderter Frührentner, schilderte das Vorgehen – wie schon zuvor gegenüber der Polizei – vollkommen anders. Dass er homosexuell sei, bestritt er vehement. „Ich liebe Frauen!“ Dass er, wie das Gericht einem Kontoauszug entnahm, knapp zwei Wochen nach der Tat mit seiner EC-Karte in einem einschlägigen Saunaclub 130 Euro bezahlt hatte, erklärte er damit, dass man dort auch „einfach nur in die Sauna“ gehen könne. An dem bewussten Wochenende habe er im Saunaclub übernachtet. Man müsse dort aber nichts mit Männern anfangen.