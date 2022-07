Prozess in Düsseldorf : Nach zweifachem Hitlergruß mit Haftbefehl gesucht

Amtsgericht und Landgericht in Düsseldorf-Oberbilk. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Eigentlich sollte der Mann, der durch Hitlergruß und Beleidigungen aufgefallen war, am Donnerstag in Düsseldorf vor Gericht erscheinen. Da er der Verhandlung fernblieb, wird er nun per Haftbefehl gesucht.