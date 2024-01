Landgericht Düsseldorf Prozess um Corona-Betrug unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen

Düsseldorf · Vier Männer aus Essen, Dortmund und Köln hatten sich Corona-Soforthilfen und Kredite in Millionenhöhe ergaunert – nun stehen sie in Düsseldorf wegen Betrugs vor Gericht. Ein Kronzeuge wurde von Beamten in Zivil geschützt.

25.01.2024 , 16:53 Uhr

Die Angeklagten mit ihren Verteidigern im Gerichtssaal. Foto: wuk

Von Wulf Kannegießer