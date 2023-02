Gerichtsprozess in Düsseldorf „Ja, die Schmerzen sind da“

Je detaillierter über seine Persönlichkeit geredet wird, desto stärker beginnt A. während der Verhandlung mit seinen Händen zu spielen. Das fällt auch dem Richter auf, der den Gutachter darauf anspricht. „Er will das Heft des Handelns in der Hand behalten“, entgegnet Kutscher. Nach all den Erniedrigungen einmal nicht der Verlierer sein. Wie am Tattag. Und so dreht sich im Prozess vieles um eine Frage: Warum hatte A. ein Messer dabei? War es sein Ziel, den Hausmeister zu ermorden? Oder ging es ihm um Selbstverteidigung in anderer Angelegenheit? Das zumindest behauptet der Angeklagte. Angeblich sei er im Streit mit einem Verwandten von ihm gewesen, der bereits jemanden „abgestochen“ habe. Deshalb habe er das Messer dabeigehabt.