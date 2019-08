Prozess in Düsseldorf : Mann nach Messerattacke vor Gericht

Foto: Daniel Bothe 6 Bilder Mann vor Restaurant in Düsseldorf niedergestochen.

Düsseldorf Sechs Monate nach einer Messerattacke vor einem Steakhaus an der Kaiserswerther Straße in Düsseldorf steht nun der Prozess gegen einen 26-Jährigen an.

Vor dem Schwurgericht muss sich der gebürtige Iraker, der in einer Unterkunft nahe dem Tatort lebte, wegen versuchten Totschlags an einem Unternehmer (52) verantworten.

Als Gast hatte das Opfer mit einer Bekannten vorm Lokal eine Rauchpause eingelegt, als zufällig der Angeklagte mit einem Landsmann vorbeikam. Die jungen Männer sollen herumgepöbelt und gegen eine Plastikkuh getreten haben, die als Werbe-Dekoration vorm Lokal stand.

Als der Unternehmer sie aufforderte, das zu lassen, zog der 26-Jährige laut Anklage ein Messer und hat den Unternehmer durch mehrere Stiche in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Kurz danach konnten die jungen Männer in der nahen Unterkunft ermittelt werden.

Nach RP-Informationen erklärte der 26-Jährige bei der Polizei angeblich, er habe den Kumpan abends am Rhein getroffen, sie hätten eine Flasche Wodka geleert, das sei sein erster Kontakt mit Alkohol gewesen. Auf dem Heimweg habe er die Werbe-Kuh gesehen – und sei dann von dem Unternehmer grundlos zu Boden geschubst worden.

Mit einem „kleinen Messer“, das er sonst „zum Zitronenschälen“ nutze, habe er sich nur gewehrt. Details könne er nicht erinnern, es sei „wie im Traum“ gewesen. Er mache aber „keinen Mist“, soll er beteuert haben.