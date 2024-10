Prozess in Düsseldorf 24-Jähriger muss für Prügelattacke im Alkoholrausch zahlen

Erinnern konnte sich der Angeklage indes an nichts mehr, weder an den Streit noch die Attacke oder den Sturz aus dem Fenster, wie er auch am Montag vor Gericht sagte. Die Aussagen der Zeugen zeichneten jedoch ein ausreichendes Bild, sodass er sich für das Geschehene entschuldigte und sich nicht gegen die Vorwürfe zur Wehr setzte.