Prozess in Düsseldorf Millionen-Betrug durch angebliche Einträge ins Handelsregister

Innerhalb von 18 Monaten soll ein 31-Jähriger mit Firmensitz in Düsseldorf von mehr als 2100 Kunden bundesweit rund 1,8 Millionen Euro ergaunert haben. Über diese Anklage wegen besonders schweren, weil gewerbsmäßigen Betruges verhandelt seit Donnerstag das Landgericht. Mit Angeboten per Post soll er Existenzgründern vorgeflunkert haben, gegen eine „Gebühr“ von fast 1000 Euro könne der Eintrag in ein amtliches Handelsregister erfolgen – zumindest wurden die Schreiben von den Empfängern angeblich so wahrgenommen. Zu Prozessbeginn teilten die Verteidiger allerdings mit, der Angeklagte werde sich zu den Vorwürfen nicht äußern.