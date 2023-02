Urteil in Düsseldorf „Ja, die Schmerzen sind da“

Kurz nach Abbruch seiner Ausbildung und lange bevor A. vor Gericht landete, legte er auf. Als DJ am Mintropplatz war er unterwegs. Vom Mintropplatz bis zum Hauptbahnhof sind es nur wenige Hundert Meter. Von dort bekam A. seine Drogen. Durch die Drogen und durch Alkohol habe seine Seele keine Schmerzen mehr gehabt. Und A., 46 Jahre alt, hat in seinem Leben viele Schmerzen erlitten. So zumindest hat es der Psychiater und Gutachter Sven-Uwe Kutscher vor Gericht vorgetragen.