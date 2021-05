Prozess in Düsseldorf : 27-Jähriger muss nach Prügelattacke auf zwei Frauen in Haft

Düsseldorf Er wollte Zigaretten schnorren – und attackierte dann zwei Frauen in der Düsseldorfer Altstadt: Jetzt muss ein 27-Jähriger dafür ins Gefängnis. Es war nicht seine erste Prügelattacke.

(wuk) Als Zigarettenschnorrer spätnachts in der Altstadt auch noch rabiat zu werden und zwei wildfremde Frauen zu verprügeln und zu treten – das hatte einem 27-jährigen Paketfahrer eine Bewährungsstrafe von 16 Monaten eingebracht. Doch ihm kam dieses Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung viel zu drastisch vor, also zog er am Dienstag dagegen per Berufung vors Landgericht. Doch auch der Staatsanwalt ging gegen das Urteil vor – und setzte sich durch: Die Bewährung für den vielfach vorbestraften Schläger wurde gestrichen, er muss die Strafe jetzt also absitzen.