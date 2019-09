Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Düsseldorf : Frau nach Misshandlungen gestorben - Mann vor Gericht

Düsseldorf Mit Verlesung der Anklage wegen Totschlags begann am Mittwoch der in Düsseldorf Landgerichtsprozess gegen einen 39-jährigen Angeklagten. Er soll seine Lebensgefährtin misshandelt haben. Die Frau starb an den Folgen.