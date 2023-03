Prozess um Schlägerei vor Düsseldorfer Club Forderte das Opfer Geld vom Angeklagten?

Fast viereinhalb Jahre nach einem gewalttätigen Angriff auf zwei Besucherinnen der Rudas-Studios im Medienhafen hat am Dienstag beim Amtsgericht der Prozess gegen einen 30-jährigen Tatverdächtigen begonnen. Er soll die beiden Frauen in einer Oktobernacht 2018 verprügelt und auf sie eingetreten haben. Eins der Opfer klagte hinterher über eine Kieferprellung, das andere soll Reihen-Rippenbrüche erlitten haben. Grundsätzlich räumte der Angeklagte ein, gewalttätig geworden zu sein. „Aber nicht in dem Ausmaß“, so sein Anwalt.