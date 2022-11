Prozess in Düsseldorf Falscher Handwerker soll Kunden betrogen haben

In einem anderen Fall kurz vor Weihnachten 2020 tischte er laut Anklage einer Frau in Not ebenfalls auf, er könne verstopfte Abflussrohre mit einem „Spezialmittel“ wieder frei machen. Die Frau zahlte 350 Euro, doch der Rohr-Frei-Effekt sei ausgeblieben. Und ausgerechnet am 1. April 2021 soll der Angeklagte einem dritten Kunden vorgeflunkert haben, er sei Fachmann für die Beseitigung von Mückenbefall. Für das Versprühen eines völlig wirkungslosen Mittels strich der 22-Jährige laut Anklage erneut mehr als 350 Euro ein, diesmal unter dem Namen einer Firma in Bochum, die ebenfalls nicht existiert.