Prozess in Düsseldorf Falscher Handwerker kommt glimpflich davon

Das ließ der Angeklagte über einen seiner Anwälte vortragen. Solche Notfall-Aufträge seien dem 22-Jährigen stets nur via Handy zugeteilt worden – und auch von den Einnahmen habe der Website-Inhaber direkt 80 Prozent für sich einkassiert. Formell habe der den Angeklagten nämlich als „Sub-Unternehmer“ geführt – und habe dabei angeblich bewusst in Kauf genommen, dass Kunden in Notfällen wie Rohrverstopfungen nicht ernsthaft geholfen werden könne.