Prozess in Düsseldorf: Ex-Bordell-Türsteher gesteht Schüsse in Restaurant

Ex-Bordell-Türsteher gesteht Schüsse in Restaurant

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Zwei Schusswunden erlitt ein 36 Jahre alter Gast eines Düsseldorfer Restaurants vor zweieinhalb Jahren. Er war von einem 52-Jährigen angeschossen worden. Dieser steht seit Montag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Düsseldorf.

„Leider Gottes“, so sein Anwalt, traf eins der Geschosse den Lokal-Besucher aber in den Oberschenkel, ein anderes Projektil ritzte bei einem Streifschuss auch die Oberfläche des anderen Beins.

Fast zwei Jahre lang hatte sich der 52-Jährige in seine Heimat abgesetzt und wurde erst bei der Rückkehr im August 2018 am Flughafen festgenommen.

Über die Hintergründe des Streits gab es zunächst nur Spekulationen. Am Montag erfuhr das Gericht: Beide Männer waren einst befreundet, hatten gemeinsam in einem Nachtclub gearbeitet. Bis dem 52-Jährigen (angeblich zu Unrecht) unterstellt worden sei, er gehöre einer Rocker-Bande an.