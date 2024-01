Prozess in Düsseldorf Brandstifter aus Holthausen muss drei Jahre in Haft

In „Todesangst“ habe der Angeklagte in seinen Räumen gelebt, weil ihn eine Frau aus einem Nachbarhaus vielfach mit fremden Männern heimgesucht, seine Einrichtung verschleppt, ihn noch geschlagen und getreten habe. Das hatte der Verteidiger zu Beginn der Verhandlung erklärt. Als die Peinigerin noch angekündigt habe, am nächsten Morgen wiederzukommen und dann 200 Euro von dem 65-Jährigen zu verlangen, habe der Angeklagte morgens die Wohnung in Brand gesetzt, sei in den Volksgarten geflüchtet.