Prozess in Düsseldorf : Boxer will im Rausch und vor Angst zugestochen haben

Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin Arabella Pooth beim Prozessauftakt vor dem Landgericht. Foto: wuk

Düsseldorf Ein Nachwuchsboxer soll einen Mann in der Altstadt niedergestochen haben. Zum Prozessauftakt sprach seine Anwältin von Notwehr, jetzt gestand der junge Mann die Attacke – berief sich aber auf seinen Alkoholrausch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer

(wuk) Blanke Angst im Alkoholrausch war angeblich das Motiv eines Schwergewichtsboxers, als er in einer Septembernacht 2020 am Burgplatz einen Widersacher (19) mit einem Messer schwer verletzte. Das versicherte der wegen versuchten Totschlags angeklagte 20-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht. Der angeblich betrunkene Mann hatte sich in einen Streit eingemischt – und sich plötzlich umringt gesehen. Also habe er das Messer gezückt – „und dann hab’ ich gestochen“, gestand er. Seine Anwältin hatte zu Prozessbeginn von Notwehr gesprochen.

Kurz vor dem Messerstich habe er befürchtet, Freunde des 19-Jährigen würden „auf mich draufgehen“, so der Angeklagte. „Ich war in dem Moment allein. Ich hatte Angst und wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte.“ Also habe er dem Mann die Messerklinge so wuchtig in den Unterbauch gerammt, dass sie abbrach. Eigentlich habe er das Opfer nur schlagen wollen, ihn aber im Rausch nicht getroffen.