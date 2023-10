Prozess in Düsseldorf Betrugsversuch mit falschen Diamanten

Mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen hat eine Amtsrichterin am Dienstag den Prozess um einen Betrugsversuch mit falschen Diamanten beendet. Ein 29-Jähriger aus Duisburg war angeklagt, vor rund einem Jahr einen Juwelier in der Düsseldorfer City zusammen mit einem Komplizen mit sechs angeblichen Diamanten beliefert zu haben.