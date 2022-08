Prozess in Düsseldorf​: 26-Jähriger soll Partnerin vergewaltigt haben​

Prozess in Düsseldorf

Der Eingang zum Landgericht in Düsseldorf-Oberbilk. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Ein 26-jähriger Mann aus Düsseldorf soll seine Ex-Freundin mehrfach geschlagen und zum Sex gezwungen haben. Dafür muss er sich jetzt vor Gericht verantworten.

Ein 26-Jähriger muss sich vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten, weil er seine ehemalige Partnerin während der Beziehung mehrfach verletzt und vergewaltigt haben soll. Am Dienstag hat der Prozess begonnen.

Dem Gericht zufolge werden dem jungen Mann, der 1996 in Düsseldorf geboren wurde und bis zuletzt hier wohnhaft war, mehrere Körperverletzungs- und Sexualstraftaten zum Nachteil seiner Ex-Freundin vorgeworfen. So soll es im Sommer des vergangenen Jahres zu den ersten Übergriffen gekommen sein – weil sie in sozialen Medien auch männliche Kontakte hatte, soll der Angeklagte sie gewürgt und geohrfeigt haben, heißt es vom Landgericht.