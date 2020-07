Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : 84-Jährige versucht, 16.500 Euro zu ergaunern

Düsseldorf Kaum war ihre Cousine gestorben, sicherte sich die 84-Jährige die EC-Karte. Also die Seniorin versuchte Geld vom Konto abzuheben, flog sie auf. Nun wird ihr der Prozess gemacht.

Kommt es am Mittwoch zum Prozess wegen dieses Betrugsversuchs, wird die Seniorin die vermutlich älteste Angeklagte sein, gegen die in Düsseldorf je verhandelt wurde. Nach dem Tod der Cousine am frühen Morgen des 21.August 2017 soll die Angeklagte nicht viel Zeit verloren, sich Stunden später in den Besitz der EC-Karte der Toten gebracht haben. Und vier Tage danach hat die 84-Jährige damit bei einer Bankfiliale nördlich der City vorgesprochen, so die Anklage weiter. Am Schalter soll sie sich auf eine Kontovollmacht berufen haben, die ihre Cousine ihr einst erteilt hatte. Doch bevor die Rentnerin tatsächlich 16.500 Euro vom Konto der frisch Gestorbenen holen konnte, schrillten damals offenbar die Alarmglocken bei den Bankmitarbeitern. Und eine Nachprüfung habe bestätigt, dass die Kontovollmacht für die 84-Jährige längst widerrufen war, dass sie schon seit Ende 2015 nicht mehr berechtigt gewesen ist, auf das Konto der Cousine zuzugreifen. Mit leeren Händen, so die Ermittler, musste die Seniorin also wieder abrücken. Jetzt soll ihr der Prozess gemacht werden für den Versuch, das Konto der Toten zu fleddern. Eingestellt ist inzwischen dagegen das Verfahren gegen eine 74-jährige Bekannte der Angeklagten. Sie soll die EC-Karte der Toten damals der angeklagten Cousine gegeben haben – offenbar aber gutgläubig, so dass ihr eine Anklage als Helfershelferin erspart bleibt.