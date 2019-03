Prozess in Düsseldorf: Airline wollte Mann nicht in „bombigen Urlaub“ fliegen

Düsseldorf Ein einziges, womöglich unbedachtes Wort hat einen Flugpassagier aus Hamburg im September 2018 seinen Weiterflug nach Fort Meyers in den USA gekostet. Jetzt war der Fall vor dem Amtsgericht Düsseldorf.

Am Düsseldorfer Schalter seiner Airline hatte der Mann nämlich als Reisezweck angegeben, er plane in Amerika „einen bombigen Urlaub“. Ob das bloß ungeschickt formuliert war, ist unklar.

Fakt ist: Der Mann blieb am Boden. Die Airline lehnte es ab, ihn in die USA zu fliegen. Beim Amtsgericht verklagt er die Fluggesellschaft jetzt auf fast 1500 Euro. Da die Airline beim ersten Termin nicht vertreten war, erging vorerst ein Urteil zugunsten des Passagiers.

Der gab in seiner Klage an, er habe auf Nachfragen ja präzisiert, er wolle in Fort Meyers „einen tollen Urlaub“ verbringen. Doch der Argwohn der Sicherheitskräfte am Flughafen blieb geweckt.