Start der ProWein in Düsseldorf Null Promille auf der Weinmesse

Es ist kein Geheimnis, dass auf Weinmessen viel gespuckt wird. Viele Besucher sind Profis, sie trinken nicht, sie verkosten – und der Schluck endet meist in einem Spucknapf, damit der Alkohol nicht die Sinne vernebelt. In der „World of Zero“ hingegen wird geschluckt, ganz ohne Reue. Die ProWein in Düsseldorf widmet sich in dieser Themenwelt erstmals Weinen ganz ohne oder mit wenig Alkohol, „no oder low“. Riesling, Merlot, Chardonnay, Brut, die Tropfen stammen von bekannten Weingütern oder eigens für dieses Segment gegründeten Marken. Aber wie viel hat das mit Wein zu tun?