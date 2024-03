Kritik und Enttäuschung Gericht entscheidet gegen verkaufsoffenen Sonntag

Die Entscheidung des Gerichts sei auch in anderer Hinsicht „eine Katastrophe“. So sollen die Innenstädte ja belebt werden und der stationäre Handel gestärkt, was letztlich auch Arbeitsplätze sichere. So fragt Greuner wohl nicht zuletzt in Richtung Verdi, wem jetzt eigentlich geholfen sei. City-Manager Frank Hermsen sieht zudem, dass die Belastung für die Mitarbeiter in den Geschäften mit vier Verkaufssonntagen in der City nicht zu groß sei. Zudem sei es mit dem Veranstaltungsformat ProWein goes City gelungen, eine richtige Brücke von der Messe in die Innenstadt zu schlagen.