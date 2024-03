Weltgrößte Weinmesse in Düsseldorf Diese drei Trends bestimmen die ProWein 2024

Neben Schmitz begrüßte Messe-Geschäftsführer Erhard Wienkamp die Gäste und musste sich in der Fragerunde auch dazu äußern, was die ProWein der wachsenden Pariser Weinmesse Vinexpo entgegenhält. Unsere Redaktion hatte im Vorfeld berichtet, dass die Zahl der Aussteller in Düsseldorf zurückgeht, vor allem aus Frankreich und Italien – der Hauptgrund sind hohe Hotelpreise und die Konkurrenzveranstaltung in der französischen Hauptstadt. „Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Wettbewerb gut unterwegs ist“, sagte Wienkamp. „Aber wir glauben auch, dass wir gut damit umgehen können.“