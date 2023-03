Zur ProWein in Düsseldorf Wein-Events in ganz Düsseldorf begleiten die Messe

Eine weitere Idee der „ProWein goes City“ ist es, diejenigen Düsseldorfer anzusprechen, die sich zwar für Wein interessieren, aber keinen Zutritt zu der ausschließlich für Branchenvertreter geöffneten Fachmesse haben. Auf diese Weise soll auch für sie eine Verbundenheit mit dem Geschehen auf dem Messe-Gelände hergestellt werden – das handhaben auch andere Fachmessen so, die in der Vergangenheit beispielsweise Informations-Container in der Stadtmitte aufgestellt haben. „Wenn auf dem Messegelände die Korken knallen, dann tun sie das dank ProWein goes city auch in der Stadt“, sagt Destination-Düsseldorf-Geschäftsführer Thomas Kötter. „Seit 2007 haben wir mit unserer Veranstaltungsreihe viele Tausend Wein- und Spirituosenliebhaber begeistert und ihnen immer wieder neue Genusserlebnisse präsentiert.“