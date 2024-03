ProWein in Düsseldorf Wenn die Flasche Wein 3000 Euro kostet

Diese Spitzenweine werden zumeist an Sternerestaurants oder exklusive Wein-Bars abgegeben. „Wir haben das Privileg, dass unsere Spitzenweine schon verkauft sind, bevor sie hergestellt wurden. Das setzt uns aber unter Druck, immer Top-Qualität zu garantieren“, erläutert Perrin. „Aber jedes PFV-Mitglied bietet auch Weine zu erschwinglichen Preisen an.“ Die hätten auch alle eine hohe Qualität, denn Qualität sei eines der Grundkriterien der Vereinigung. „Wir teilen die gleichen Grundwerte und stehen vor den gleichen Herausforderungen, die etwa der Klimawandel mit sich bringen“, meint Perrin. So hat die Familia Torres, ein PFV-Mitglied, nach langem Suchen mit der Forcada eine alte Rebsorte wiedergefunden, die widerstandsfähiger ist, als viele andere. „Das beweist doch, dass unsere Familienunternehmen zur Avantgarde der Weinhersteller gehören. Sie denken und planen immer über Generationen im Voraus“, so Brunet. „Wenn man jetzt einen Weinberg pflanzt, haben die Enkel etwas davon.“ Gut möglich also, dass in zwei Jahrzehnten ein Forcada aus dem Hause Torres im PFV Haute Couture Case zu finden ist.