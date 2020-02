Wirtschaft in Düsseldorf : ProWein soll trotz Ausbreitung des Coronavirus stattfinden

Wirtschaft in Düsseldorf

Düsseldorf Die Messe Düsseldorf plant, ihre große Fachmesse zu den Themen Wein und Spirituosen planmäßig Mitte März stattfinden zu lassen. Viele Aussteller kommen aus Italien.

(nic) Bei der Messe Düsseldorf gibt es aktuell trotz der Ausbreitung des Coronavirus keine Überlegungen, die Weinfachmesse ProWein zu verlegen oder abzusagen. „Für die ProWein besteht eine unverändert hohe Zustimmung seitens der Aussteller und Besucher“, erklärte am Dienstag Erhard Wienkamp, Managing Director der Messe Düsseldorf. „Es gibt sowohl von Experten- als auch Behördenseite keine Bedenken gegen die Durchführung von Messen.“

Natürlich nehme man aber die Sorgen der Kunden, Gäste und Nachbarn sehr ernst: „Ihre Sicherheit hat für uns immer oberste Priorität.“ Die meisten Aussteller der ProWein kommen traditionell aus Italien, im vergangenen Jahr waren es 1654. Aktuell gibt es dort die meisten erfassten Corona-Fälle in Europa.

Bei der Wein- und Spirituosenmesse werden ab 15. März insgesamt mehr als 6800 Aussteller erwartet, die 295 Anbaugebiete in 60 Ländern repräsentieren. Auf dem Messegelände bestehen nach Wienkamps Angaben ein hohes Maß an Hygiene und Sicherheit sowie eine gute medizinische Versorgung. „Wir beobachten aufmerksam die derzeitige Entwicklung und stehen hierzu in direktem Kontakt mit den Behörden.“