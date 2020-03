Messe Düsseldorf : ProWein 2020 fällt komplett aus

Düsseldorf Die in diesem Monat geplante Messe sollte wegen des Coronavirus verschoben werden. In diesem Jahr hat sich aber kein weiteres Zeitfenster für die Branche gefunden.

Die Weinmesse ProWein fällt wegen der Auswirkungen des Coronavirus nun komplett aus. Das teilte die Messe Düsseldorf am Donnerstag mit. Die nächste Ausgabe der Messe findet 2021 statt – vom 21. bis 23. März. „Wir haben diese Entscheidung in intensivem Dialog mit unseren Partnerverbänden und Key Playern der Branche getroffen“, sagt Messe-Geschäftsführer Erhard Wienkamp. „Dabei war die besondere Herausforderung, dass für die Weinwirtschaft nur ein sehr enges Messe-Zeitfenster möglich ist – was angesichts der unsicheren Situation durch den Coronavirus noch zusätzlich verkleinert wird.“