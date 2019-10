Kommunalpolitik in Düsseldorf : Neue Fußgängerbrücke kommt erst in vier Jahren

Neue Fußgängerbrücke kommt erst in vier Jahren

Kommunalpolitik in Düsseldorf

Spätestens Anfang November wird eine provisorische Brücke über dem Kennedydamm errichtet, die die Zeit bis 2023 überbrücken soll.

Seit dem Abriss der maroden Fußgängerbrücke über dem Kennedydamm vor einigen Wochen ist Golzheim quasi zweigeteilt, müssen die Menschen, die kein Auto haben und östlich der Schnellstraße leben, große Umwege in Kauf nehmen, wenn sie zum Rhein oder zur U-Bahn-Haltestelle wollen. Das wird sich womöglich noch Ende des Monats (spätestens aber Anfang November) ändern, dann baut die Stadt eine provisorische Brücke. Die muss dann bis zu vier Jahre halten, wie Ernst Kuppe vom Amt für Verkehrsmanagement in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 erklärte, erst dann wird eine neue Brücke gebaut, die dann von Dauer sein soll.

Die Behelfsbrücke wird nicht billig, allein die ersten 18 Monate kosten die Stadt inklusive Aufbau 200.000 Euro. Wie Kuppe ausführte, habe man sogar Glück gehabt, dass die Tragfähigkeit der sogenannten Widerlager – darauf wurde die alte Brücke quasi aufgelegt – noch gegeben ist und beide Pfeiler auch für das Provisorium inklusive der Zuwege genutzt werden können. „Daher müssen wir auch keinen weiteren Grunderwerb tätigen“, so Kuppe. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlage man zudem, da das Geländer der alten Brücke viel zu niedrig gewesen sei – 90 Zentimeter seien eigentlich nicht genehmigungsfähig – schon die provisorische Brücke erhalte nun ein Geländer an beiden Seiten, das 1,80 Meter hoch ist. Für die Aufbauarbeiten wird der Kennedydamm wieder an einem Wochenende komplett gesperrt.