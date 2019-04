Versammlung in Bilk : Protest gegen AfD-Bürgerdialog

Düseldorf Rund 200 Menschen demonstrierten vor dem Bürgerhaus Bilk. Die Ratsmehrheit will erreichen, dass die Stadt keine Säle mehr an die AfD vergeben muss.Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Ein linkes Bündnis hat am Donnerstagabend in Bilk gegen einen „Bürgerdialog“ mit drei Bundestagsabgeordneten der Alternative für Deutschland (AfD) demonstriert. Rund 200 Menschen folgten dem Aufruf zum Protest, der unter anderem von SPD, Grünen und Linkspartei gekommen war. Auch die Arbeiterwohlfahrt hatte sich angeschlossen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Gegenkundgebung, die in einiger Entfernung stattfand, verlief friedlich. Das hatte auch die Polizei bestätigt, die von einem friedlichen Verlauf sprach. SPD-Unterbezirkschef Andreas Rimkus sagte bei einer Ansprache, er kenne das „braune Gesülze“ der AfD aus der Arbeit im Bundestag. Die Partei blende mit vermeintlich einfachen Lösungen für komplexe Probleme. „Dort oben ist Hass, hier ist Liebe“, sagte er mit Blick auf die AfD-Veranstaltung in dem städtischen Saal am S-Bahnhof Bilk. Rimkus zeigte sich optimistisch, dass der vom Stadtrat mit der Ampel-Mehrheit von SPD, Grünen und FDP beschlossene Antrag, keine städtischen Räume mehr an die AfD zu vergeben, Erfolg haben wird. Man brauche aber eine „rechtssichere Lösung“. Gegen 19 Uhr begann die Veranstaltung im Bürgersaal. Die rund 100 Stühle waren besetzt, viele Besucher standen zudem an den Seiten. Polizeibeamte hatten am Einlass die Taschen kontrolliert. Viele Gegendemonstranten hatten sich unter die Besucher gemischt und störten durch ironischen Jubel, „Bürgerdialog“-Sprechchöre und Zwischenrufe die Einleitung und die Vorträge zu den Themen Grundeinkommen, Frauenquote und Verteidigung. Es kam zu Wortgefechten zwischen Anhängern und Gegnern der Partei, die Stimmung wurde zunehmend aggressiv. Rund 20 Polizisten postierten sich vorsorglich im Saal, nach und nach wurden Gegendemonstranten des Raumes verwiesen.