Protest in Düsseldorf : Sexarbeiterinnen fordern Wiedereröffnung der Bordelle

Teilnehmerinnen halten während einer Demonstration in Stuttgart zum Arbeitsverbot von Sexarbeiterinnenin der Corona-Zeit Schilder in der Hand. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Wie viele Prostituierte es hierzulande gibt, ist nicht genau bekannt. Schätzungen gehen von mehreren Hunderttausend aus. In Corona-Zeiten ist Prostitution verboten. Legale Sexarbeiterinnen fühlen sich ungerecht behandelt und gehen in Düsseldorf auf die Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Demonstration soll am Donnerstag ab 11.15 Uhr vor dem Landtag stattfinden. Organisiert wird der Protest gegen die Bordellschließungen vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD).

„In unserer Branche arbeiten viele Menschen, die von der Hand in den Mund leben. Die haben keine Rücklagen. Die arbeiten jetzt auch schon wieder – in der Illegalität“, sagte Johanna Weber vom BesD. „Dabei könnte man in den Bordellen die Hygieneverordnungen viel besser umsetzen.“ Die Forderung laute, sie spätestens am 1. September wieder zu öffnen.

Bis 17 Uhr soll unter anderem auf einer Bühne mehrfach gezeigt werden, wie eine Sexarbeiterin ihrer Arbeit unter Corona-Bedingungen mit einem entsprechenden Hygienekonzept nachgehen könnte. Dazwischen soll es mehrere Redebeiträge geben. Ähnliche Proteste gab es bereits in Hamburg, Berlin, Köln und weiteren Städten.

Lesen Sie auch Regelkatalog für griechische Bordelle : Beim Sex bitte Abstand halten

Das Frauenrechte-Magazin „Emma“ kritisierte die Berufsverbände in der Vergangenheit. Etliche Mitglieder betrieben selbst Prostitutionsstätten und verträten somit nicht die Interessen der Frauen, sondern der Arbeitgeber. So hätten BesD und der "Bundesverband sexuelle Dienstleistungen" (BSD) in der Vergangenheit Forderungen abgelehnt, die dem Schutz der Frauen gedient hätten, wie etwa Polizeikontrollen in Bordellen.

In Nordrhein-Westfalen sind Ende vergangenen Jahres 9472 Prostituierte gemeldet gewesen, bundesweit waren es rund 40.400. Beinahe jede Zweite war jünger als 30 Jahre, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf erklärte.

Gut drei Viertel der angemeldeten Prostituierten kamen aus dem Ausland. Die meisten waren Rumäninnen oder Bulgarinnen. Seit Mitte 2017 müssen sich die Frauen und Männer bei den Ämtern anmelden.

(csr)