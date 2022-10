Protest in Düsseldorf : Bündnis „Solidarischer Herbst“ rief zur Demonstration auf

Foto: Brigitte Pavetic 6 Bilder So war die Demo des Bündnisses „Solidarischer Herbst“ in Düsseldorf

Düsseldorf Das Bündnis „Solidarischer Herbst“ hat am Samstag zu einer Demonstration in Düsseldorf aufgerufen. Zum Start am DGB-Haus in der Innenstadt versammelten sich etwa 500 Teilnehmer. Protestlieder wurden gesungen, kurze Reden gehalten und die rot-weißen Verdi-Fahnen hochgehalten.

Gefordert werden unter anderem mehr Unterstützung für Bedürftige, eine Vermögens- und Übergewinnsteuer sowie der konsequentere Ausbau erneuerbarer Energien. Sprecher des Bündnisses warnten vor der Spaltung der Gesellschaft infolge der Krisen. Bereits bestehende soziale Ungleichheiten seien durch die aktuellen Herausforderungen weiter verschärft worden.

Die Veranstalter hatten im Vorfeld auf bis zu 3000 Teilnehmer gehofft. Vom DGB-Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße ging es kurz nach 12 Uhr über die Oststraße, Graf-Adolf-Straße weiter zur Königsallee. Enden soll die Demo gegen 14.30 Uhr vor dem Landtagsgebäude.

In Düsseldorf nahmen laut Verdi Menschen aus ganz NRW teil. Anlass sind unter anderem Inflation und hohe Energiepreise. Auch in fünf weiteren deutschen Städten fanden am Samstag Demos statt. Zum Start verlief alles friedlich.Das Bündnis setzt sich aus Verdi, dem Paritäischen Gesamtverband NRW, der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Attac, Greenpeace und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in der Sorge um verschiedene Krisen wie die Inflation und stark gestiegenen Energiepreise in Folge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zusammen.

(bpa)