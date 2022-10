Protest in Düsseldorf : 250 Demonstranten kritisieren die Krisenpolitik

Düsseldorf Das Netzwerk „Tasche leer – Schnauze voll“ ist am Samstag durch die Düsseldorfer Innenstadt gezogen. Aufhänger des Protests war die Abschaltung der Gaslaternen. Dies sei, so die Demonstranten, ein rein symbolischer Akt, der die Allgemeinheit belaste.

