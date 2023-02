Rheinbahn in Düsseldorf Protest gegen Plan für XXL-Bahnen

Düsseldorf · Die Rheinbahn will die Fans in Vier-Wagen-Zügen zur Arena bringen. Das stößt in der Politik auf Skepsis und bei den Anwohnern auf Widerstand. Am Mittwoch diskutiert der Verkehrsausschuss die geplante „Killerkante“ auf der Kaiserswerther Straße.

07.02.2023, 17:42 Uhr

Die Kaiserswerther Straße ist heute zwischen Uerdinger Straße und Kennedydamm für die Straßenbahnen leicht erhöht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Marc Ingel und Uwe-Jens Ruhnau