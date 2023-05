Bäder in Düsseldorf Einsatz für offene Münstertherme

Wenn in Düsseldorf die Freibadsaison beginnt, sollen ab Juni mehrere Hallenbäder für vier Monate schließen. Das hatte der Rat ursprünglich aus Energiespargründen beschlossen. Das hat sich inzwischen zwar nicht erledigt, ist aber nicht mehr so akut. Der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft hält an dem Entschluss aber dennoch fest – weil es an Personal fehlt. Vor allem die regelmäßigen Besucher der Münstertherme können das überhaupt nicht nachvollziehen. Und daher kamen sie zahlreich zur Sitzung der Bezirksvertretung 1, um ihren Unmut zu äußern.