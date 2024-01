Protest gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf Warum wir am Samstag demonstrieren

Düsseldorf · Die Düsseldorfer stellen sich gegen Rechtsextremismus: Verbände, Vereine, Parteien und Unternehmen haben zur Teilnahme an der Groß-Demonstration am heutigen Samstag aufgerufen. Hier sagen sie, warum das so wichtig ist.

26.01.2024 , 17:22 Uhr

38 Bilder Wir gehen am Samstag zur Demonstration, weil... 38 Bilder Foto: Bretz, Andreas (abr)

(RP)