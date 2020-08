Bürgermonitor in Düsseldorf : Der Hackenbruch wird zur Rennstrecke

Simon Schoeneis fordert weitere Tempo-30-Schilder für die Straße in Eller, die Stadt lehnt das ab. Foto: Marc Ingel

Eller Auf der Straße in Eller gilt Tempo 30, das gerät wegen der langen Strecke aber schnell in Vergessenheit. Schilder dürfen aber nur am Anfang und Ende einer geschwindigkeitsreduzierten Zone stehen, sagt die Stadt – und das soll auch so bleiben.

Von Marc Ingel

Simone Schoeneis kann es nicht verstehen. Seit zwei Jahren kämpft sie für zwei Tempo-30-Schilder auf der Straße Am Hackenbruch, hat seitdem unzählige Mails an das Amt für Verkehrsmanagement geschrieben, sogar Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter „wegen Untätigkeit“ eingelegt (die wurde zurückgewiesen), weiß, dass sie bei der Stadt als Querulantin verschrien ist, aber sie lässt nicht locker. „Weil ich weiß, dass das, was ich mache, richtig ist. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten“, sagt sie.

Darum geht’s: Die Straße Am Hackenbruch ist eine Tempo-30-Zone. Die Straße ist aber ziemlich lang, und wer zum Beispiel aus Richtung Westen kommt und nach der Kurve an Jägerstraße eine ellenlange Gerade vor sich hat, dürfte vergessen haben, dass er hier nicht aufs Gaspedal zu treten hat. „Es wird gerast, auf Teufel komm raus“, hat Schoeneis, die an der Oelser Straße, einer Seitenstraße vom Hackenbruch, wohnt, festgestellt.

Zwar gebe es Piktogramme auf dem Asphalt, „die sind aber total verblasst“. Im vergangenen Jahr hätte es mal für drei Monate die im Stadtgebiet bekannten Smiley-Tafeln auf dem Hackenbruch gegeben, „die Geschwindigkeit wurde fast immer überschritten“, so die junge Mutter, die sich für diese Stelle einen fest installierten Blitzer wünsche würde.

Dass bauliche Maßnahmen wegen des Busverkehrs nicht infrage kommen, weiß und akzeptiert sie. „Aber was soll so schwer daran sein, zwei Schilder aufzustellen? Mit einem unnützen Schilderwald tut sich die Stadt doch sonst nicht so schwer. Hier gibt es auch einen Spielplatz, dass ist doch lebensgefährlich für die Kinder“, sagt die Elleranerin. Die Polizei schleißt sie in diesem Zusammenhang bewusst aus von ihrer Kritik: „Die Polizeikräfte haben alle Hände voll zu tun und können sich nicht auch noch um eine dauerhaft notwendige Kontrolle der Straße Am Hackenbruch kümmern.“

Zudem fehle am Ende des Hackenbruchs, am Eller Kamp, ein Aufhebungsschild, weil dort nur streckenbezogen Tempo 30 gilt, die entsprechende 50er-Beschilderung aber fehlt. „Das hat die Stadt sogar eingesehen, passiert ist trotzdem nichts“, so Schoeneis.