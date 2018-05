Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf: Protest gegen neues Open-Air-Gelände

Düsseldorf Baumschützer und Anwohner haben gegen die Fällung von 104 Bäumen für die Einrichtung der neuen Fläche für das Ed-Sheeran-Konzert demonstriert. Derweil laufen die Vorbereitungen für das Event in Messenähe auf Hochtouren.

Es Sheeran will am 22. Juli auf dem Messeparkplatz P1 singen, gestern haben die Gegner dieser Idee ihrem Ärger Luft gemacht. Die Protestaktion richtete sich gegen die geplante Fällung von 104 Bäumen. Aufgerufen zu der Aktion hatte die Baumschutzgruppe Düsseldorf, die dabei vom Heimat- und Bürgervereins Lohausen-Stockum unterstützt wurde. Die Anwohner sind gegen die Ausrichtung des Ed-Sheeran-Konzert und die anschließend geplante dauerhafte Einrichtung der Fläche als Open-Air-Gelände, weil sie Lärm und einen Verkehrskollaps fürchten.

"Wir wollen Ed Sheeran in Düsseldorf, wir wollen aber nicht, dass dafür auch nur ein Baum gefällt werden muss", sagte Andrea Vogelgesang, Vorsitzende der Baumschutzgruppe. Sie fordert stattdessen, dass das mit 84.000 Plätzen ausverkaufte Konzert in der benachbarten Esprit-Arena stattfindet - wenn nötig an zwei aufeinander folgenden Tagen. In Zeiten schlechter Luftwerte und starker Stürme sei jeder Baum wichtig. Genau deshalb hatte Vogelgesang auch exakt 104 Sprechblasen aus Pappe - für jeden Baum eine - mitgebracht, die die Naturschützer an den Bäumen anbrachten. Darauf geschrieben stand: "Mein Wert? Ich bin unbezahlbar!" oder "Open-Air-Park ohne uns Bäume? Herr Brill!"